Se il Real vorrà davvero comprare Eden Hazard, dovrà sborsare tanti soldi per averlo in squadra. È questo quello che arriva dall'Inghilterra. Secondo Sky Sports, infatti, i Blues avrebbero fissato un prezzo molto alto per l'eventuale cessione del belga, che interessa - non è più un mistero - su tutti al Real Madrid, che vuole ricostruire la squadra dopo l'ultima stagione di delusioni. Il cartellino è di 130 milioni di sterline: al cambio poco meno di 147.5 milioni di euro. Una cifra ben più alta di quelle precedentemente ipotizzate, e di quella che i Blancos, sempre stando a Sky Sports, sarebbero disposti a sborsare: 100 milioni di euro al massimo. Il belga è in scadenza 2020, e proprio per questo il club spagnolo vorrebbe abbassare il prezzo, contro un Chelsea che, però, non avrà nessuna pressione (e necessità) di vendere un talento come il belga. Le trattative verranno gestite in prima persona dal braccio destro di Abramovich, Marina Granovskaia.

Real sì o Real no?

La situazione ora è in stallo. Prima dell'affondo decisivo il Real aspetterà la finale di Europa League che il Chelsea giocherà il prossimo 29 maggio contro l'Arsenal, come riportato da Kristof Terreur, giornalista esperto di calcio belga. Mentre Hazard vorrebbe una chiusura dell'eventuale trattativa prima della partenza con la Nazionale per le partite di qualificazione all'Europeo (previste dall'8 giugno in poi). Le sue parole più recenti su tutto questo? "Il club già sa la mia scelta per il futuro". Non resta che attendere.