L’avventura di Marcelo Bielsa alla guida del Leeds proseguirà ancora. Nonostante la mancata promozione in Premier League, infatti, il club inglese che milita in Championship – la seconda divisione – ha deciso di esercitare l’opzione per continuare il rapporto con il manager argentino: ad annunciarlo lo stesso Leeds attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio profilo Twitter. Arrivato in Inghilterra nel giugno 2018, El Loco è immediatamente entrato nelle grazie dei suoi tifosi non soltanto per il gioco espresso dalla sua squadra, ma soprattutto per il suo inconfondibile carisma. Nel corso della sua prima stagione ha collezionato in totale 83 punti, frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Terminato il campionato al terzo posto, Bielsa ha fallito la promozione in Premier League ai playoff, dove è stato eliminato dal Derby County di Lampard. Il Leeds ha comunque deciso di affidarsi ancora a lui per provare la scalata alla massima serie: Bielsa, il cui nome nelle ultime settimane era anche stato accostato alla Roma, proseguirà ancora la sua avventura in Inghilterra.



La nota del club

Ad annunciare il proseguimento del rapporto con Bielsa è stato il Leeds attraverso questa nota apparsa sui propri canali ufficiali: "Il Leeds United è lieto di confermare che il presidente Andrea Radrizzani ha ufficialmente esercitato l'opzione di estendere il contratto di Marcelo Bielsa per una seconda stagione. Marcelo ha incontrato il Consiglio di amministrazione in diverse occasioni negli ultimi giorni e ha confermato la sua intenzione di continuare nel suo ruolo di allenatore. Bielsa ha firmato un accordo biennale nel giugno 2018, con il club che mantiene il diritto di estendere o terminare l'accordo alla fine dell'anno. Durante la stagione di esordio di Marcelo nel calcio inglese, la squadra ha accumulato un totale di 83 punti - il punteggio più alto totale dalla promozione della League One nella stagione 2009/10, giocando un calcio affascinante che ha aiutato Bielsa a diventare una figura popolare tra i tifosi".