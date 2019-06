Il Chelsea fissa l'obiettivo: Philippe Coutinho, esterno d'attacco del Barça con un passato anche nell'Inter (47 presenze e 5 reti tra il 2010 e il gennaio del 2013). E' lui il candidato numero uno a sostituire Eden Hazard, ormai vicinissimo al Real Madrid.

Il Barcellona vuole 150 mln

Tuttavia, il Chelsea non può ancora rinforzarsi a causa del blocco del mercato imposto dalla Fifa per alcune violazioni riguardo il trasferimento di calciatori minorenni. I Blues hanno fatto ricorso al Tas di Losanna e sperano in una sospensiva, la quale permetterebbe al Chelsea di effettuare operazioni in entrata per la prossima stagione.

L'obiettivo numero uno è proprio Coutinho, classe '92, 11 reti in 54 gare stagionali. Il Barça chiede 150 milioni per lasciarlo partire, più o meno la stessa cifra spesa per acquistarlo dal Liverpool a gennaio dell'anno scorso (120 milioni più altri 40 di bonus). Per ora è un'idea in sospeso, tutto dipenderà dall'esito del ricorso al Tas in seguito al blocco del mercato.