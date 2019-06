Al Bayer Monaco è arrivato nell’estate del 2017 con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto dal Real Madrid, ma la sua avventura con il club bavarese può già considerarsi conclusa. James Rodriguez, talento colombiano classe 1991, non verrà infatti riscattato dal Bayern Monaco e farà così ritorno – almeno per il momento – al Real Madrid. Una volontà precisa da parte del giocatore, come ammesso dal CEO del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge a Sport Bild: “Me ne ha parlato proprio il giocatore in un incontro che abbiamo avuto. Mi ha detto in privato che chiederà al club di non esercitare l'opzione per il suo riscatto. James vuole giocare, essere titolare e protagonista, un qualcosa che qui non può ottenere, e questo mi dispiace”, le parole di Rumenigge. Il Bayern dunque non pagherà i 42 milioni di euro previsti dal contratti per il riscatto del giocatore, con James che rientrerà al Real. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano da Madrid. Il profilo del trequartista colombiano piace a diversi club: James Rodriguez che è stato anche seguito con attenzione dal Napoli nelle scorse settimane, ma la pista azzurra al momento si è raffreddata visto che il giocatore era stato individuato come il sostituto di Insigne in caso di addio.