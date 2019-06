41 anni sono tanti, ma Gianluigi Buffon rimane sempre in cima alla lista dei desideri di diversi club. Dopo l’ufficialità della fine del rapporto con il Paris Saint Germain, il portiere – che non ha intenzione di smettere – è tornato sul mercato e ha già stuzzicato l’interesse di più di una società. Da tutto il mondo, infatti, sono iniziate ad arrivare offerte per l’ex numero 1 della Juventus e della Nazionale italiana, il quale ha scelto di prendersi un periodo di tempo per valutare con calma quale potrebbe essere la destinazione migliore per il suo futuro. Dal Brasile alla Turchia, passando per la Cina, la Germania e addirittura la Spagna, tante le squadre che hanno fatto più di un pensiero su Buffon.

Brasile, Cina e Turchia

L’ormai ex portiere del PSG sta ricevendo proposte di ogni tipo. Bizzarra quella che arriva dal Brasile: alla Fluminense, infatti, sarà tempo di elezioni societarie e uno dei candidati al ruolo di presidente ha promesso Buffon come 'manifesto elettorale'. Un’altra offerta è arrivata dalla Cina, che però non è un campionato che interessa al numero uno italiano. Inoltre l’ex capitano della Juve è seguito con attenzione anche in Turchia, con il Fenerbache davanti a tutti.

Vice ter Stegen?

Interesse per Buffon anche dalla Germania, ma un’ipotesi particolarmente suggestiva potrebbe portare in Spagna, addirittura al Barcellona. I blaugrana, infatti, starebbero pensando al portiere italiano in qualità di vice ter Stegen. E dall’Italia? A dire il vero qualche sondaggio è stato fatto, anche se non in maniera approfondita.