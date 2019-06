Un annuncio quasi… ufficiale. Perché le parole pronunciate dal Ct della Francia Didier Deschamps sul futuro di Ferland Mendy – esterno sinistro classe 1995 del Lione – rappresentano più di un semplice indizio: “Due anni fa giocava in Ligue 2 con il Le Havre e tra poco lo farà in Liga col Real Madrid. Può muoversi su entrambe le fasce, usa entrambi i piedi e ha una forza in progressione davvero folgorante”, ha affermato il commissario tecnico nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match tra Andorra e Francia valido le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Deschamps, dunque, anticipa un annuncio atteso – quello dell’ufficialità del trasferimento di Mendy al Real – ormai a breve: “Ha superato i problemi di pubalgia, adesso ha un problema fisico. In questi momenti le voci di calciomercato influenzano le prestazioni dei giocatori, specialmente nel suo caso visto che Mendy passerà in una squadra importante come i Blancos, è qualcosa di speciale per lui”, ha concluso Deschamps.