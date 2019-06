Il Paris Saint-Germain piomba su Matthijs De Ligt, il talento più richiesto in Europa. Ad avanzare per il capitano dell’Ajax è ora il club francese, che con uno sprint deciso ha superato tutte le altre concorrenti nella corsa al talentuoso difensore olandese. L’operazione sarebbe addirittura nelle sue fasi conclusive: Mino Raiola, agente del classe 1999, è a Parigi per parlare con Antero, direttore sportivo del Psg. La trattativa è in via di definizione e potrebbe chiudersi definitivamente con l’arrivo nella dirigenza del club di Leonardo, ripartito dal Psg dopo l’esperienza al Milan, che si è conclusa da qualche settimana. La sensazione, al momento, è che l’unico club che potrebbe rilanciare per De Ligt sia il Barcellona, rimasto - seppur attardato - in corsa per il giocatore, con i parigini però ora favoriti per strapparlo all’Ajax. Nei discorsi in corso tra Raiola e il Paris Saint-Germain non è escluso, inoltre, che si possa parlare anche di Gigio Donnarumma, profilo che piace ai francesi e che potrebbe colmare l’addio di Buffon.