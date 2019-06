L'Ajax ed Erik Ten Hag ancora insieme. Il club olandese ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2022. "Non smettiamo di costruire" è la formula scelta per annunciare l'accordo sul sito ufficiale e sui social della società. Ad affiancare Ten Hag nella firma del contratto il direttore generale dei Lancieri, Edwin Van Der Sar, e il direttore sportivo Marc Overmars. Per Ten Hag, che ha portato l'Ajax nella stagione 2018/2019 alla vittoria di Eredivisie e Coppa d'Olanda e in semifinale di Champions League a un passo dalla finale di Madrid con la cocente eliminazione per mano del Tottenham, si tratta di un premio per il lavoro fatto con una squadra giovane e in grado di stupire l'Europa con i suoi gioielli. Un cammino che non si ferma qui, come lo stesso allenatore - ad Amsterdam dal 2017 dopo il biennio alla guida dell'Utrecht - ha assicurato al momento della firma sul nuovo contratto: "Proseguiamo insieme verso successi ancora più importanti".