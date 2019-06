La Roma è ancora senza allenatore, ma la lista dei candidati alla panchina giallorossa si è ormai ridotta a due: è testa a testa tra Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Nelle ultime ore, però, è venuto fuori un retroscena: il club aveva fatto un tentativo anche per Erik ten Hag, allenatore olandese dell'Ajax. I lancieri, nella stagione che si è appena conclusa, hanno incantato in patria e in Europa e grandi meriti vanno proprio a ten Hag; che ha stregato la Roma, la quale però ha dovuto immediatamente incassare un secco "no" dell'Ajax. Il club olandese ha spento sul nascere ogni possibilità di lasciarlo partire.

Testa a testa De Zerbi-Fonseca



Dunque, niente ten Hag. Ma uno tra De Zerbi e Fonseca. Entrambi i profili sono stati contattati e piacciono alla dirigenza: ancora nessun incontro, anche perché sia De Zerbi che Fonseca sono sotto contratto. L'attuale allenatore del Sassuolo ha dalla sua l'esperienza nel calcio italiano, un aspetto che manca a Fonseca e che potrebbe rappresentare un freno per l'ingaggio dell'allenatore portoghese, che però se la gioca. Anche perché gli altri nomi sondati in passato, per un motivo o per un altro, sono sfumati: Giampaolo non convince pienamente ed è vicino al Milan, Mihajlovic è stato alla fine scartato per i problemi ambientali che ne sarebbero derivati come conseguenza del suo passato alla Lazio, sebbene si trattasse di un profilo che da un punto di vista prettamente tecnico era molto apprezzato dalla Roma.