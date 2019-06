Una foto insieme, per la gioia dei follower e dei tifosi. Protagonisti dello scatto, Karim Benzema e Neymar. L'attaccante del Real Madrid e la stella del PSG sono due star in campo e sui social network e sul profilo Instagram del centravanti francese è comparso uno scatto che alimenta nuove voci di mercato: Benzema, occhiali da vista e giacca bianca, abbraccia il suo amico Neymar, fotografato con berrettino in testa e catena al collo. “Nueve / Neyney #Cracks” scrive Benzema adottando un gioco di parole. Mentre Neymar per tutta risposta, commenta solo “Crack” con due emoji raffiguranti degli applausi. Immagini diffuse in rete mentre in Francia si riporta la disponibilità del PSG ad ascoltare offerte per l'attaccante brasiliano, a Parigi dall'estate 2017 e possibile protagonista del calciomercato estivo 2019.

In tempi di social, per generare rumors basta anche uno scatto fotografico. Così l'immagine di Benzema e Neymar che posano sorridenti assume i contorni di un possibile indizio di mercato o di un suggerimento per una coppia d'attacco che a Madrid sognano, con l'ispirazione di Eden Hazard, acquistato dal Chelsea per 100 milioni, alle loro spalle. Come riportato da Le Parisien, il PSG sarebbe disposto a privarsi di O Ney per una cifra vicina ai 300 milioni di euro, che costituirebbe un nuovo record nel calcio mondiale dopo i 222 versati dal club francese nelle casse del Barcellona due anni fa. Nel biennio trascorso all'ombra della Torre Eiffel, il 27enne scuola Santos ha messo insieme 51 reti in 58 partite, vincendo due volte la Ligue 1 oltre a una Coppa di Francia, una Supercoppa nazionale e una Coppa di Lega. La notizia è che Neymar non è più incedibile e il suo procuratore Pini Zahavi è al lavoro in Spagna per sondare le candidature delle possibili acquirenti. Il Barcellona, dove il brasiliano classe 1992 ha già giocato per quattro stagioni dal 2013 al 2017, vorrebbe provare a riportarlo nella Liga ma il Real Madrid sta monitorando la situazione, pronto a un dispetto ai rivali di sempre.