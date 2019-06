Rafa Benitez non sarà l'allenatore del Newcastle nella prossima stagione. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso un tweet, dove si legge che "con dispiacere annunciamo che il nostro manager Rafa Benitez lascerà il club al termine del suo contratto, in programma il 30 giugno 2019". Benitez, che ha allenato il Newcastle dal 2016 ad oggi, non ha dunque trovato un accordo con i Magpies per il rinnovo di contratto: Benitez avrebbe chiesto garanzie sul mercato al proprietario Mike Ashley, senza essere accontentato.

Lo aspetta il Dalian di Hamsik



E il futuro dell'ex allenatore, in Italia, di Inter e Napoli, sarà con ogni probabilità in Cina: una nuova avventura per Benitez, che ha ricevuto un'offerta dal Dalian Yifang. Un club in cui ritroverebbe tante vecchie consocenze del calcio europeo e, in particolare, quel Marek Hamsik allenato al Napoli. L'offerta sarebbe molto allettante e Benitez potrebbe così lasciare l'Europa e trasferirsi in Asia con tutto il suo staff formato da Paco de Míguel Moreno, Antonio Gómez Pérez y Mikel Antia.