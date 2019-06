De Rossi ha scelto: resterà in Serie A. Nei prossimi giorni il centrocampista valuterà le offerte. Maldini ha incontrato a Ibiza Theo Hernandez, terzino sinistro in uscita dal Real Madrid. Continuano i contatti tra la Juventus e de Ligt. Commisso sul futuro di Chiesa: "Credo di riuscire a trattenerlo, almeno per un anno”, l'Inter dopo Sensi è sempre al lavoro per Barella. Sampdoria in pressing su Totti

