L'estate 2019 ha portato sin qui a disposizione di Zinedine Zidane nomi del calibro di Jovic, Hazard, Eder Militao, Mendy e Rodrygo con una spesa di oltre 300 milioni di euro, ma in casa Real Madrid già progettano il colpo grosso per il calciomercato 2020. Tutte le strade portano a Kylian Mbappé. L'attaccante francese classe 1998 è stato blindato per la stagione che verrà dal patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi, così i blancos stanno studiando la strategia per portarlo in Spagna tra un anno. A rivelarla è Marca.

La prossima fase della sessione estiva del mercato del Real Madrid potrebbe concentrarsi solo ed esclusivamente sulle uscite, ma sul capitolo acquisti il nome di Mbappé resta sempre in primo piano. Se il talentino brasiliano Vinicius ha ammesso senza giri di parole di aspettare Kylian a Madrid ("Tutti lo vorrebbero al Real e penso che arriverà presto"), l'attaccante francese non ha ancora parlato del suo futuro in queste ultime settimane, se non per spiegare il suo stato d'animo con poche parole: "A Parigi mi trovo benissimo, ma nel calcio può accadere qualsiasi cosa. Non si sa mai". Un'apertura di credito sempre valida, della quale il Real tiene conto. Perez non vuole forzare la mano durante il calciomercato in corso, ma il club spagnolo è orientato monitorare la situazione di qui ai prossimi mesi per conoscere le intenzioni di Mbappé e quelle della dirigenza del club parigino, che potrebbe salutare durante l'estate 2019 Neymar.

Nessuna voglia di forzare i tempi, ma il tentativo di porre le basi per una situazione favorevole alla partenza di Mbappé in direzione Spagna nel 2020. La strategia del Real è chiara, alla pari delle intenzioni del presidente dei parigini Al-Khelaifi, che ha dichiarato più volte di non voler cedere la stella francese durante questa sessione di mercato. L'asse di mercato sulla tratta Parigi-Madrid potrebbe intanto arricchirsi di nuovi protagonisti: il PSG è a sua volta interessato ad alcuni giocatori del Real Madrid. Keylor Navas e Casemiro su tutti. Potenziale apripista di una trattativa che si svilupperà nella prossima stagione, come spiegano i media spagnoli. Mbappé al Real Madrid si può fare, ma soltanto tra un anno.