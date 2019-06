Tanguy Ndombele è pronto a dire sì al Tottenham. Il centrocampista del Lione è stato per settimane uno dei profili più caldi del calciomercato estivo. Adocchiato da tante delle big europee, alla fine l’ha spuntata il Tottenham: gli inglesi sono ormai a un passo dall’accordo definitivo con il club francese per avere il classe 1996, che è dunque pronto a trasferirsi in casa Spurs. Operazione in chiusura, le cifre sono già state definite: saranno 62 i milioni di euro più bonus che il Tottenham verserà nelle casse del Lione. Il giocatore francese, protagonista in Ligue 1 da ormai tre stagioni, in attesa della stretta di mano definitiva, è pronto a partire per l’Inghilterra: entro il weekend, non appena si risolveranno le ultimissime questioni, sono previste le visite mediche e la firma sul contratto con gli Spurs. Ndombele nell’ultima stagione ha segnato 3 reti in 49 presenze totali in tutte le competizioni.