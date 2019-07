Rinforzo a centrocampo per il Manchester City, che dall'Atletico Madrid ha acquistato Rodrigo. Il classe 1996 ha disputato una grande stagione con i Colchoneros, tra gli intoccabili di Simeone. Per lui 47 presenze totali e tre gol e il trasferimento in Inghilterra ad appena un anno di distanza dall'arrivo dal Villarreal. Il City ha infatti pagato la clausola di 70 milioni presente nel contratto del centrocampista spagnolo, che ha accettato di trasferirsi alla corte di Pep Guardiola.

Il comunicato

Ad annunciare la risoluzione del contratto, in virtù del pagamento della clausola, ci ha pensato lo stesso Atletico Madrid con questo comunicato: "Manchester City deposita a LaLiga l'ammontare della clausola di risoluzione di Rodrigo. Il rappresentante del giocatore e i rappresentanti del club inglese sono comparsi presso la sede de LaLiga per esercitare la clausola di risoluzione. LaLiga ha annunciato mercoledì all'Atletico Madrid che Rodrigo Hernandez, rappresentato da un delegato, e rappresentanti del Manchester City sono apparsi nella sede dell'agenzia di calcio per esercitare la clausola di risoluzione del giocatore. Manchester City ha depositato l'importo della clausola di risoluzione per conto del calciatore. In questo modo, il giocatore ha risolto unilateralmente il contratto di lavoro che lo legava al nostro club fino al 30 giugno 2023".