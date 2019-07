Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Roma

Petrachi "stende" Zaniolo

Petrachi scatenato in conferenza stampa. Tra i vari temi toccati non poteva mancare Zaniolo, ma quelle del nuovo Ds non sono parole di circostanza. Il giovane giallorosso viene messo sull'attenti così: "È uscito fuori dai parametri a fine stagione non allenandosi bene. Si fa presto a rendere miti giocatori dopo 15 presenze. Ha qualità ma deve essere umile per fare tanta squadra. Deve stare con i piedi per terra. Nell'ultimo periodo ha smarrito questi valori. Ancora non ha fatto nulla".