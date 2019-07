Lampard in conferenza: "La mia sfida più grande"

"I love this club and I want to do my best for this club". Esordisce così Frank Lampard nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Chelsea. L'ex manager del Derby Conty non nasconde il suo amore per i Blues, squadra di cui è stato una leggenda da calciatore. "Abbiamo una squadra forte, anche senza Hazard, con giovani importanti dal grande talento. Io poco esperto? Sono pronto allo scetticismo che ci sarà nei miei confronti. Credo in me stesso. Che io abbia un anno o dieci di esperienza – prosegue Lampard – quello che definirà la mia esperienza qua saranno la mia etica del lavoro e quello che farò per portare vittorie al club. Sono stato allenato da alcuni manager incredibili, ho imparato molto nel mio anno al Derby County e poi conosco bene questo club. Lampard ha poi aggiunto:"Se questa è la sfida più grande della mia carriera? Sì! Dopo che è arrivata l’ufficialità dell’inizio della mia avventura da allenatore del Chelsea ho provato belle sensazioni".

"Al Chelsea si punta al massimo"

Lampard ha aggiunto: "Siamo una rosa molto ampia, è impossibile che tutti restino. Approfitterò delle prossime settimane per fare delle scelte. Obiettivi? La società non mi ha chiesto nulla, ma sta nelle cose che quando alleni una squadra come il Chelsea devi puntare al massimo. Conosciamo tutti il valore di Manchester City e Liverpool, ma non dobbiamo mai smettere di provarci. E se non dicessi che il Chelsea deve vincere, non meriterei di sedermi su questa sedia", ha ammesso il nuovo allenatore del Chelsea.