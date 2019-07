Il saluto alla Roma

Attraverso i propri canali social, El Shaarawy ha voluto salutare così tutto l’universo romanista: "Speravo in un epilogo diverso ma non sempre si ha ciò che realmente si vuole! Ci sono tanti, troppi fattori di cui tener conto e alcun e volte non dipendono solo da te! È stata una scelta difficile ma nella vita si arriva ad un momento in cui vanno fatte, quando metti tutto sul piatto della bilancia, carriera ma soprattutto vita futura. Sono consapevole che entro a far parte di un 'nuovo' mondo. E nessuno mi porterà mai via le emozioni che ho provato giocando con questa maglia! Lascio con grande malanimo una città e una tifoseria che mi ha dato tantissimo e sento di dovervi ringraziare tutti: una famiglia. Questo è ciò che mi rimarrà per sempre nel cuore a prescindere da tutto! Non sarà un addio. GRAZIE ROMA".