Ormai ci siamo, è solo questione di ore. Antoine Griezmann sarà prestissimo un nuovo giocatore del Barcellona. Il club catalano, infatti, pagherà la clausola rescissioria per l'attaccante francese nella giornata di venerdì. 120 milioni, questa la cifra che finirà nelle casse dell'Atletico Madrid. Il tutto avverrà, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo e dall'Equipe, in una sola tranche, condizione indispensabile per il buon esito della trattativa. Quella che aveva inziato ad assumere le sembianze di una telenovela sta dunque volgendo al termine. Griezmann giocherà nel tridente con Messi e Suarez. Lo spettacolo è servito.

La rabbia dell'Atletico

Cinque anni di contratto, il futuro di Griezmann appare definito. Anche se l'attaccante ha temuto il peggio, perché con l'Atletico si era creato un brutto braccio di ferro. La storia è nota: i Colchoneros, arrabbiati con l'attaccante e il Barcellona per aver trattato fra di loro in un momento decisivo per la stagione della squadra di Simeone, aveva risposto no ai blaugrana, che avrebbero voluto pagare la clausola da 120 milioni in più rate. Da lì l'invito fatto a Griezmann di presentarsi al raduno della squadra, con il francese che però non ne ha voluto sapere. Dal rischio multa al Camp Nou, dall'incubo al sogno. Adesso ci siamo davvero.