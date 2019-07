La reazione ufficiale dell’Atletico è arrivata poco prima delle 16. Qualche decina di minuti dopo l’ufficialità del Barcellona di Antoine Griezmann. Un comunicato di poche righe per contestare l’accordo e il pagamento della clausola di rescissione da parte degli avvocati dell’attaccante francese. "L’Atletico Madrid considera la cifra depositata insufficiente per attivare la clausola rescissoria dato che l’accordo fra il giocatore e il Barcellona è stato raggiunto prima della data in cui la citata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni (il 1° luglio scorso ndr)". Secondo i colchoneros, l’accordo è precedente, e di tanto: "È antecedente a questa data anche la comunicazione fatta il 14 maggio scorso dal giocatore all’Atletico, in cui annunciava la sua volontà di svincolarsi dal club. L'Atletico de Madrid ritiene che la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della fine della scorsa stagione a causa di eventi, azioni e comportamenti messi in atto dal giocatore ed è per questo che ha già avviato le azioni che considera appropriate per la difesa legittima dei propri diritti e interessi". E ora?