Antoine Griezmann è un giocatore del Barcellona. Il club blaugrana lo ha comunicato in una nota ufficiale. Questa mattina gli avvocati dell'attaccante francese sono stati negli uffici della Federcalcio spagnola per il pagamento della clausola rescissoria fissata per lasciare l'Atletico Madrid: 120 milioni di euro. Soldi versati in un'unica tranche dal Barcellona ai colchoneros. La trattativa per portare Griezmann al Barcellona, andata avanti per diverse settimane, è così arrivata alla conclusione. Da capogiro la clausola rescissoria stabilita dal Barcellona per l'attaccante: 800 milioni di euro.

Barcellona-Griezmann fino al 2024: clausola da 800 milioni

Griezmann lascia così l'Atletico Madrid, dove era arrivato cinque anni fa, dopo 257 partite giocate e con 133 reti all'attivo. Nel comunicato riguardante l'acquisto del 28enne francese, il Barcellona ha ufficializzato la nuova clausola rescissoria e confermato il contratto quinquennale (fino al 2024) siglato con l'attaccante. Arriva così la parola fine al braccio di ferro tra i Colchoneros e il club blaugrana, colpevole per l'Atletico di aver trattato con il giocatore nella scorsa primavera, in un momento decisivo per la stagione della squadra di Simeone. All'invito dell'Atletico Madrid a presentarsi al raduno della squadra, Griezmann aveva risposto disertando gli allenamenti per evitare un pesante "stress emotivo", come spiegato dal suo avvocato. Ora per l'attaccante francese è tempo di volare al Camp Nou.