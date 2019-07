Negli ultimi anni le squadre ci hanno abituati a presentare i proprio nuovi acquisti in maniere sempre più fantasiose. Il Galatasaray si è però segnalato per originalità: per l'arrivo di Jean Michael Seri dal Fulham, infatti, è stato scelto un video in stile Super Mario in cui il giocatore supera tutti gli ostacoli per arrivare fino al club turco. Il centrocampista arriva da Fulham in prestito con diritto di riscatto dopo una sola stagione in Inghilterra, dove non è riuscito ad abituarsi al calcio dela Premier League. Alla corte di Fatih Terim potrà rilanciare la sua carriera disputando anche la Champions League, superando gli ostacoli come nel suo video di presentazione.