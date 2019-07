La moda è la moda, ma in alcune occasioni sarebbe forse meglio essere un po’ più attenti. Non si è probabilmente posto alcun tipo di problema Thomas Renardo Gonazo, centrocampista ivoriano che è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Raja Beni Mellal, squadra neo promossa in prima divisione marocchina. Nella fotografia comparsa sul sito del club, che lo ritrae in posa insieme al direttore sportivo nell’intento di mostrare la sua nuova divisa ai tifosi, è immediatamente chiaro di cosa si stia parlando: il classe 1990 indossa una maglia del Paris Saint-Germain. Una scena che fa sorridere e che crea nell’immediato un pizzico di confusione. L’errore di Gonazo potrebbe essere stato involontario, oppure dettato dalla necessità di dover vestire capi coerenti con lo sponsor tecnico del suo nuovo club. Qualunque sia stata la natura dello sbaglio, la presentazione è in qualche modo riuscita meglio del previsto, dato che lo scatto ha fatto velocemente il giro del web.