Dani Ceballos è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il Milan ci aveva provato a fine giugno, il talento spagnolo di proprietà del Real Madrid ha deciso di spostarsi in Premier League. Come annunciato dal club londinese in un comunicato ufficiale, il 22enne si è trasferito ai Gunners in prestito per una stagione: non è stata specificata la presenza o meno di un’opzione per il suo eventuale riscatto nel 2020. Dopo le 13 presenze con i Blancos nel 2018-2019, il grande protagonista degli Europei Under 21 di quest’estate ripartirà dunque dal campionato inglese: vestirà la maglia numero 8. "Siamo molto felici di avere con noi Dani - ha detto Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, dopo la firma dello spagnolo - Ha grande talento e tecnica, unisce creatività e precisione". Il suo debutto potrebbe avvenire già nella giornata di domenica, quando i Gunners affronteranno il Lione nell’Emirates Cup.