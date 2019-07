Un nuovo capitolo al via: il Boca Juniors è pronto ad abbracciare Daniele De Rossi. Dopo l’addio alla Roma, il centrocampista ripartirà dall’Argentina: firmerà un contratto di 8 mesi (il campionato terminerà l’1 marzo, ndr) con la squadra di Buenos Aires. Proprio in Sudamerica arriverà nella giornata di giovedì dopo un volo di oltre 14 ore, partito dall’aeroporto di Fiumicino. Sorridente e disteso, De Rossi è arrivato per l’imbarco nel terminal della Capitale intorno alle 20.20, pronto ad affrontare il lungo viaggio che lo porterà a vestire il gialloblù degli xeneizes. Applaudito dai tifosi giallorossi che si sono accorti della sua presenza nella hall dello scalo romano, prima di accede al gate ha dichiarato: “È una grande emozione giocare per il Boca Juniors”. In Argentina guadagnerà 500 mila euro. De Rossi, tuttavia, si è lasciato una via d'uscita nel caso in cui, a inizio 2019, volesse frequentare i corsi da allenatore in programma a Coverciano.