Alessandro Diamanti ha deciso di salutare nuovamente il calcio italiano e accettare una proposta che gli è arrivata dall'altro lato del mondo. Quella del Western United, società neopromossa nella massima serie australiana. L'ex trequartista di Livorno, Bologna, Brescia e Fiorentina vivrà così la terza esperienza all'estero in carriera dopo quelle con il West Ham in Inghilterra e il Guangzhou Evergrande in Cina. Il suo compito sarà quello di aiutare il club nel processo di crescita generale e di diventare un simbolo per i giovani che si avvicinano al calcio locale. In Australia Diamanti, che in carriera ha totalizzato 513 partite giocate e 113 reti tra club e Nazionale italiana, ritroverà un volto noto con il quale ha condiviso un'esperienza importante in Serie A. Si tratta del centrocampista greco Panagiotis Kone, che nello scorso gennaio ha salutato l'AEK Atene per sposare il progetto della società di Melbourne.

I due hanno giocato insieme per tre anni e mezzo, tra giugno 2010 e gennaio 2014, prima con il Brescia e poi con il Bologna. Un passato che il club australiano non ha dimenticato, postando sul proprio account ufficiale su Twitter un'esultanza di Kone e Diamanti che esultavano per una rete con la maglia rossoblù e un abbraccio tra i due che la ricorda molto da vicino. La didascalia che accompagna lo scatto: "Ricordate quando...?". Diamanti e Kone ricorderanno bene quelle esperienze condivise, archiviate con 13 reti per il greco e 25 per il trequartista toscano. Buone premesse per provare a ripetersi insieme, cinque anni dopo e a 11mila chilometri di distanza.