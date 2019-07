Roberto Donadoni ha raggiunto un accordo con la squadra cinese dello Shenzhen Kaisa, che milita nella Chinese Super League (CSL). "L'accordo era già tato raggiunto tra Donadoni e lo Shenzhen", ha detto un dirigente della società cinese. Il club farà presto un annuncio ufficiale. L'ex commissario tecnico della Nazionale è arrivato domenica in Cina e ha assistito alla gara in cui lo Shenzhen è stato sconfitto dal Jiangsu per 2-0 a Nanchino. Donadoni succederà allo spagnolo Juan Caro, che lo scorso anno ha guidato lo Shenzhen alla promozione in massima serie dalla seconda divisione. Tuttavia, in questa stagione il club non vince da 12 gare consecutive in Chinese Super League. "Caro è un buon allenatore, ma avevamo bisogno di una vittoria e ne abbiamo ancora davvero bisogno" spiega il club. Avendo vinto solo 3 gare su 20 disputate, lo Shenzhen è attualmente 15esimo in classifica in campionato. Il tecnico lombardo non allena dallo scorso anno, quando fu esonerato dal Bologna al termine della stagione 2017-2018. Donadoni ha guidato gli azzurri ai quarti di finale degli Europei del 2008 e ha allenato diversi club italiani oltre al Bologna: Napoli, Cagliari e Parma.