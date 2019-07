Non si vede in campo da un bel po', ma Neymar continua a far parlare di sé anche fuori dal terreno di gioco. Al centro di un intrigo di mercato - con il possibile ritorno al Barcellona sempre sullo sfondo – e alle prese da tempo con un problema alla caviglia, l’attaccante del Paris Saint Germain non sarà a disposizione della squadra parigina ancora a lungo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i tempi di recupero del brasiliano si stanno allungando: Neymar non giocherà con il PSG almeno fino al prossimo 11 agosto, data di inizio della Ligue 1.

Problemi fisici o mercato?

Attualmente in Cina con il resto della squadra, Neymar dunque non prenderà parte nemmeno a una gara della tournée asiatica del PSG. Il brasiliano ha già saltato il match amichevole contro l’Inter e non scenderà in campo nella gara contro il Sydney FC in programma il 30 luglio: insieme a Kimpembé – altro infortunato – resterà a Shenzen per completare il percorso di recupero. Oltre alle gare della tournée in Asia, Neymar salterà anche la Supercoppa francese contro il Rennes, in programma proprio a Shenzen il prossimo 3 agosto. Rimangono comunque vive le ipotesi che spingono a pensare che l’esclusione del giocatore sia legata non solo ai problemi fisici, ma anche alle diverse voci di mercato circa il suo futuro.