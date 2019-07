Non ci sarà Neymar nel Paris Saint-Germain che affronterà sabato l'Inter in amichevole (ore 13:30), gara valida per l'International Champions Cup. Il brasiliano è ufficialmente alle prese con un problema alla caviglia destra che da quando ha raggiunto, con notevole ritardo rispetto alla data fissata dal Psg, i propri compagni in ritiro non gli ha ancora permesso di allenarsi a pieni ritmi e per questo rimarrà a Shenzen ad allenarsi assieme a Kimpembe, altro assente della partita, mentre il resto della squadra si sposterà a Macao per sfidare i nerazzurri. Infortunio a parte, però, è evidente che la situazione psicologica del giocatore, che a più riprese ha fatto capire a tutti che vuole lasciare il Psg per tornare nel suo Barcellona, abbia inciso sulla scelta di non far volare l'attaccante insieme al resto della squadra.