A domanda, risposta. E senza alcun tipo di tentennamento. Quando gli chiedono di Paul Pogba Solskjaer risponde subito: "Non ho dubbi sulla sua permanenza, resterà con noi al Manchester United". Intervenuto in sala stampa dopo la vittoria ai rigori contro il Milan in International Champions Cup, l'allenatore dei Red Devils ha 'blindato' il francese con una dichiarazione senza equivoci. Pogba resta allo United, meno secondo Solskjaer.

"Per Maguire siamo ai dettagli"

Non solo un commento su Pogba, spazio a un commento su Harry Maguire, anche se ormai era cosa fatta. L'ormai ex centrale del Leicester firmerà un contratto di 5 anni con i Red Devils diventando il difensore più pagato al mondo: 93 milioni di euro. Un affare 'ufficializzato' dallo stesso Solskjaer in sala stampa: "Speriamo che gli ultimi dettagli vengano limati, poi siamo a posto. Mi auguro di poterlo annunciare presto. Durante l'estate ha giocato alcune partite, dovremo valutarlo e vedere come impiegarlo".