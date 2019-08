Harry Maguire è un nuovo giocatore del Manchester United. La conferma è arrivata tramite i profili social dei Red Devils. L’ex Leicester sarà il difensore più costoso della storia, venendo pagato oltre 90 milioni di euro, per lui un contratto di cinque anni con opzione di rinnovo. Ventisei anni e già 333 partite da professionista, con 21 gol segnati. Colonna della difesa dell'Inghilterra e ora anche del Manchester United.

"Dobbiamo ritrovare una mentalità vincente"

Queste le prime parole da giocatore dei Red Devils di Harry Maguire: "Sono veramente onorato di giocare per un grande club come il Manchester United. Non vedo l’ora di iniziare. Lavorerò duramente in ogni allenamento. Ho giocato tutte le partite con il Leicester e sono pronto per iniziare con il Manchester. Siamo una squadra giovane e con grandi ambizioni per il futuro. Dobbiamo tornare a vincere trofei e ad avere una mentalità vincente".