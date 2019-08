L’Olympique Marsiglia ha rescisso il contratto con Adil Rami. La scelta del club francese è arrivata dopo esser venuta a conoscenza che il difensore centrale aveva saltato un allenamento durante la stagione per apparire in un programma televisivo di wrestling. Il giocatore, ufficialmente infortunato per il club francese, è invece apparso davanti alle telecamere di Fort Boyard. Secondo L’Equipe la squadra francese avrebbe quindi deciso di risolvere il contratto del trentatreenne.

Anno da dimenticare

Una stagione da dimenticare per il difensore che solamente nel 2018 diventava campione del mondo con la Francia. A giugno invece la fine della relazione con Pamela Anderson, ora invece si ritrova senza squadra. Nell’ultima stagione solamente 16 presenze in campionato e tante assenze, una delle quali dopo la partita contro il Tolosa di metà maggio. Un’assenza giustificata con un “infortunio muscolare”, ma poi le immagini della trasmissione, tra cui una lotta vigorosa nel fango, hanno smentito il giocatore. Ora il Marsiglia ha deciso di rescindere il contratto, ultimo atto di un anno da dimenticare per Rami.