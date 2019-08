Icardi, la Roma avanza sul Napoli. Ci prova il Monaco, lui aspetta la Juve ma apre ai giallorossi: si lavora allo scambio con Dzeko. Perisic al Bayern, atteso l'annuncio: idea Biraghi con Dalbert nell'affare. Napoli, quasi fatta per Lozano: non si molla James e resta viva la pista Llorente. La Fiorentina sogna Ribery e punta Bonifazi. Donnarumma via dal Milan solo per oltre 50 milioni: l'Atalanta su Laxalt, il Werder Brema alza il pressing per Conti. Atalanta, proposto Sturridge. Il Lecce ci prova per Choupo-Moting del Psg e per Paletta

IL TABELLONE DEL MERCATO

