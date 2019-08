La Liga sta per iniziare e il Barcellona si appresta a scendere in campo per difendere il titolo. I blaugrana apriranno il torneo sul campo dell'Atlhetic Bilbao, non proprio un esordio comodo. I baschi, nella passata stagione, hanno perso solo due volte in 19 partite al San Mamès e mai contro le big. I ko, infatti, sono arrivati contro Villarreal e Real Sociedad. Poi, dall'ottobre del 2018 ad oggi, solo vittorie e pareggi (compresi quelli con Real e Barcellona appunto). Valverde avrà bisogno di una grande partita da parte dei suoi quindi. Non ci sarà Arturo Vidal, che non è stato nemmeno inserito nella lista dei convocati. Il futuro del cileno è piuttosto incerto e non è escluso che possa cambiare maglia negli ultimi giorni di mercato: "Arturo adesso è ancora qui e conto su di lui, vedremo che cosa accadrà”, aveva detto Valverde nella conferenza stampa della vigilia. Dopo le 53 presenze dell'anno scorso, l'avventura spagnola di Vidal potrebbe essere già finita.

Anche Vidal nell'affare Neymar?

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Le Parisien, anche Vidal potrebbe essere coinvolto nell'affare che dovrebbe riportare Neymar al Barcellona. Stando a quanto scritto dal quotidiano francese, nell'incontro di martedì scorso i catalani avrebbero offerto al Psg, oltre al cartellino di Coutinho, anche quello del cileno. Un'offerta che però è stata respinta, dal momento che i francesi vorrebbero sì delle contropartite ma anche almeno 100 milioni cash subito (il Barça ne avrebbe messi sul piatto non più di 60). Nel frattempo Vidal, che si è unito alla squadra solo in un secondo momento della preprazione a causa della Copa America disputata con il Cile, resta sul mercato, motivo per cui - probabilmente - non è stato inserito nella lista dei convocati per la prima di campionato.