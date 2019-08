Le big d'Europa devono metterci una pietra sopra, Timo Werner non si muoverà da Lipsia almeno per altre tre stagioni. In scadenza nel 2020, l'attaccante tedesco ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 legandosi ancora di più al club che gli ha permesso di diventare uno degli attaccanti più forti d'Europa. Classe '96, 61 reti in 114 partite con il Lispia, si è guadagnato anche la maglia della Nazionale (10 gol in 25 presenze).

"È stato un percorso lungo, ma sono felice"

Era uno degli obiettivi dell'Inter, lo voleva il Bayern Monaco, ma alla fine Werner ha scelto di restare al Lipsia e in Bundesliga. Queste le parole rilasciate al sito uffciale del club: "Sono contento di aver firmato con il Lipsia e quindi di aver esteso il mio contratto. Naturalmente, questa trattativa era in corso da diverso tempo, ma volevo essere completamente sicuro prima di poter fare i prossimi passi in questo club. Per le decisioni giuste hai solo bisogno di un po' di tempo, ora posso concetrarmi sulla stagione".