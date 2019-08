Il paragone: "CR7 ha fatto una sola settimana di vacanza"

I problemi muscolari perseguitano James dal 2014, dopo i Mondiali che lo hanno rivelato al calcio che conta con il successivo passaggio dal Monaco al Real Madrid. Alla diagnosi, Cruz aggiunge anche un paragone. Quello con Cristiano Ronaldo: "Cristiano si è preso una settimana in vacanza, è salito sul suo yacht con la sua famiglia alle isole greche e la settimana successiva ha lavorato 15 persone per la prossima stagione. È il ragazzo più professionale che conosca". Dose rincarata dallo stesso Cruz: "Un giocatore che guadagna 7,5 milioni di euro all'anno non può ignorare la sua preparazione. Le grandi squadre come Madrid sono certe di avere in rosa dei professionisti, che si preparano. James non è pronto con la testa, non si prepara adeguatamente". Con tanto di esempi: "Ha lasciato i Mondiali da infortunato è si è subito spostato in spiaggia, noleggiando un aereo privato, per rilassarsi. Dopo la Coppa America è stato a Medellin, senza allenarsi". Per un calcio che è come "un proiettile che viaggia a 350 chilometri all'ora", per usare le parole del medico, James non può concedersi dei lunghi momenti di relax. "Un atleta deve preparare il corpo per i carichi elevati che ne derivano - le sue parole - James non può smettere di lavorare perché sa di avere dei difetti e deve lavorare su questi ogni giorno. Se è ancora in tempo per cambiare? Se vuole correggersi, deve cambiare la sua mentalità, il suo atteggiamento. Si tratta di un giocatore dalle qualità enormi, ma così non troverà mai continuità".