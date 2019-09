Neymar-Barcellona è stata una delle telenovele dell'estate: alla fine, un nulla di fatto dopo lunghe trattative tra il club blaugrana e il Psg. "Ma la negoziazione non è finita". A rivelarlo, a mercato chiuso e come un fulmine a ciel sereno (o quasi: proprio ieri il club francese aveva riaperto a O Ney attraverso Thiago Silva), è il padre del campione della Seleçao. "Le due società sono ancora al lavoro", le sue parole da un evento sportivo tenuto in Scozia e riportate da Mundo Deportivo. "Un brasiliano vuole stare solo dov'è felice, e a Barcellona mio figlio era molto felice. Quando i suoi amici gli hanno chiesto se sarebbe tornato, si è commosso".

Cambiano le condizioni poste dal Psg?

A far saltare la trattativa era stato il pugno di ferro del club francese: solo con un offerta da 300 milioni (quasi 80 in più di quelli sborsati dal Psg al Barcellona nel 2017), Neymar avrebbe avuto il via libera per tornare da Messi e compagni. Una cifra enorme anche per le casse blaugrana, già gravate da una campagna acquisti da oltre 250 milioni. Lo stesso Neymar aveva fatto di tutto per avvicinare le parti, offrendo 20 milioni in cinque rate al Psg. Finora tutto inutile, ma stando alle parole del papà la partita si riaprirà a gennaio.