Jeremy Menez è tornato a Parigi. Non al Paris Saint Germain, dove ha giocato tra il 2011 e il 2014, bensì al Paris FC. L'ex calciatore di Roma e Milan ha quindi deciso di tornare in Francia e ha firmato con il club che al momento chiude la Ligue 2. Appena 2 punti nelle prime otto giornate e una classifica da risalire, ora anche sfruttando il talento e i gol di Jeremy Menez. Il classe 1987 ritorna in patria a due anni di distanza dall'addio al Bordeaux. Nel 2017/2018 c'è stata l'esperienza in Turchia con la maglia dell'Antalyaspor, nella scorsa stagione invece ha giocato in Messico con il Club America. Ora una nuova avventura, annunciata così dal club francese: "Il Paris FC è felice di annunciare che Jérémy Ménez si unisce al club della capitale! Libero dopo aver lasciato il Club América, l'attaccante è ritornato a Parigi ed è pronto a iniziare una stagione con il Paris FC".

Ferracci: "Menez immagine forte per il Paris FC"

Questa la reazione di Pierre Ferracci, presidente del Paris FC: "Con Jérémy Menez abbiamo voluto rafforzare il gruppo che oggi è un po' in difficoltà. C'è una grande storia da raccontare perché ritorna a Orly negli ex terreni del CFFP dove è cresciuto prima di unirsi a Brétigny e in seguito a Sochaux. Jérémy viene a dare una mano al Paris FC e ad impegnarsi nel progetto del club. Sarà un elemento di attrattiva per il club, ma è soprattutto a livello sportivo che avrà i mezzi per portare le sue qualità alla squadra, al club. È un'immagine forte per il Paris FC".