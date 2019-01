ANTONIO NOCERINO (centrocampista, 33 anni) - I tifosi del Milan al tempo (era il 2011-12) gli dedicarono un coro personalizzato, come si fa solo con le grandi stelle. Soprannominato "mister X" non riuscì a vincere il campionato in rossonero contro la prima Juve di Conte. Dopo Milano un volo per Orlando, in Florida (dove ha giocato con Kakà) e il ritorno in Italia al Benevento, dove dopo sei mesi (nel dicembre 2018) ha rescisso il proprio contratto.