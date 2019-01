Marotta: “Conte? Legittimo passeggiare in centro” ​

Sul web ha fatto molto discutere l’incontro tra un giornalista di Bein Sports e Antonio Conte, vicino alla sede dell’Inter a Milano. Prima di Inter-Lazio di Coppa Italia, l’amministratore delegato per l’area sportiva dei nerazzurri Beppe Marotta ha smontato il caso: "Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo che un cittadino come lui possa passeggiare in centro. Spalletti sta facendo bene. Il club ha massima fiducia in lui " .