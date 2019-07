TELEFONO: quando Buffon diventava un calciatore della Juve per la prima volta non c'erano ancora gli smartphone. Nel 2001 i padroni della telefonia mobile erano marchi come Nokia, Motorola, Ericsson oggi finiti nel dimenticatoio. Non c'erano nemmeno i social: diciotto anni fa non sarebbe stato possibile sfogliare questa gallery tenendo un cellulare tra le mani, oggi farlo invece è un gioco da ragazzi. Se vi siete divertiti a rivivere il mondo di 18 anni fa condividetela... dato che potete!