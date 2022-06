Henkrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma, lascia i giallorossi dopo tre stagioni e si trasferisce al club nerazzurro a parametro zero: per lui contratto biennale a circa 4,5 milioni annui. Ma Mkhitaryan è soltanto l'ultimo a passare dalla Capitale a Milano negli ultimi anni: ricordi gli ultimi trasferimenti dalla Roma all'Inter? Ecco quelli più recenti

