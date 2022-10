Dopo quattro stagioni e 110 presenze con il Torino, oggi Gleison Bremer affronterà per la prima volta la sua ex squadra da avversario nel derby della Mole. Il difensore brasiliano è l'ultimo di una lunga serie di giocatori ad aver vestito sia la maglia granata che quella bianconera. Molti, proprio come Bremer, sono stati anche oggetto di trattative di mercato tra le due società. Tra i doppi ex ci sono anche il primatista di presenze e il secondo miglior marcatore nella storia del derby