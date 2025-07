È nato per correre, ma per anni ha inseguito qualcosa che sembrava sempre sfuggirgli: fiducia, spazio, tempo. Kamaldeen Sulemana ha dribblato il destino a ogni tappa, tra luci francesi, nebbie inglesi e promesse africane. Adesso riparte da Bergamo dove Juric può dargli spazio e fiducia. L’Atalanta gli chiederà meno confusione e più scintille. E lui, forse per la prima volta, non dovrà inseguire il calcio che gli sfugge. Potrà rincorrerlo a modo suo: a testa bassa, a sinistra, a tutta velocità