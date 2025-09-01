Openda è nato a Liegi, in Belgio, il 16 febbraio 2000 da madre franco-marocchina e padre congolese. La sua infanzia non è stata semplice a causa di alcuni problemi respiratori che lo hanno costretto al ricovero per diversi mesi. "Non guariva, così andammo da uno specialista. Ha dovuto operarsi, il medico mi disse che non avrebbe più potuto correre. Ora è un razzo", ricorda sua mamma a So.Foot. Il loro rapporto è sempre stato speciale, con Mariame che gli ha fatto sia da madre che da padre. Quest'ultimo, infatti, lo ha incontrato solamente quando aveva 20 anni.