Chiacchieratissimo sul mercato, infallibile in campo. Parlano i numeri in carriera di Leo, 634 gol segnati (ma anche 256 assist) in 731 gare con il Barça. Numeri spaziali e avversarie preferite per la Pulga: la maggior parte sono spagnole, ma non mancano big europee. Quali sono le 50 più punite da Messi? A parità di reti segnate, occupa la posizione più alta la rivale colpita nel minor numero di sfide. Ecco la classifica

