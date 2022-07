1/14

Era il “gemello” di Ibra. Anzi, era addirittura più forte di Ibra. Chi lo dice? Lui stesso, Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, detto Mido. E già si intuisce come, in quanto a personalità e culto dell’Io, non avesse nulla da invidiare a Zlatan. I due erano veramente amici, compagni di squadra e di bravate nell’Ajax: giovani, allergici alle regole e geniali. Mido, però, è quello che in campo segna di più…