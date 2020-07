41/42

DEJAN KULUSEVSKI: nono scudetto consecutivo sì, ma nessuna voglia di fermarsi. Ecco che la dirigenza bianconera ha già piazzato da tempo un colpo per la stagione 2020-2021, annunciando lo scorso gennaio l’ingaggio del talentuoso centrocampista. Di proprietà dell’Atalanta ma esploso in questa stagione a Parma, il classe 2000 è stato prelevato per 35 milioni più bonus. È destinato a prendersi una maglia da titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri