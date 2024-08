Introduzione

Manca solo l'ufficialità per l'ultimo acquisto in casa rossonera. Emerson Royal è arrivato a Milano in serata, lunedì le visite mediche e poi l'annuncio. Operazione da 15 milioni di euro, affare che iscrive l'ex Tottenham tra i brasiliani più costosi di sempre del Milan. Ricordi gli altri? Agganciato al 5° posto una meteora, presenti altri connazionali che invece hanno fatto la storia del Diavolo. E il leader è ancora irraggiungibile… (dati Transfermarkt)

TUTTI I BRASILIANI NELLA STORIA DEL MILAN