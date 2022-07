Il club giallorosso ha avviato i contatti con il Manchester United per portare nella capitale il difensore classe '94. L'ivoriano fu il primo acquisto di Mourinho dopo essere stato ingaggiato come allenatore dei Red Devils, ora se lo porterà anche alla Roma? Ecco tutti i giocatori che lo Special One ha avuto in almeno due squadre diverse

ROMA, CONTATTI PER BAILLY. LE NEWS - CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE